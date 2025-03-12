"الجيل": سجل الجيش المصري حافل ببطولات ستظل راسخة في التاريخ

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن ذكرى العاشر من أكتوبر، تكمل يوم الشهيد، فالشهيد هو من حقق انتصارات أكتوبر، وهي ذكرى ملاحم بطولية، فالجيش المصري جعل الدنيا كلها تقف «انتباه»، واستطاع هزيمة أسطورة حاول العدو الإسرائيلي ترسيخها، وهي أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر.

وأضاف خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الجيش المصري حقق انتصارات على العدو بشكل مذهل، و أفقد العدو توازنه في 6 ساعات، أعظم 6 ساعات في تاريخ العرب والمسلمين، وقف خلالها المقاتل المصري المسلم بجانب المقاتل المسيحي، و صنعوا ملحمة إيمانية وهم صائمون جعلت المقاتلون يعبرون القناة وكلهم إيمان أن نصر الله آت.

ولفت إلى أن أعظم قرار اتخذته مصر في العشرين سنة الأخيرة، هو تنويع مصادر السلاح، كما أن الجبهة المصرية الداخلية المتكاتفة مكنت مصر من مواجهة تحديات تهدد أمنها القومي وتهدد القضية الفلسطينية بالتصفية.