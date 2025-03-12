حسام حبيب: أنا مريض بشيرين

فتح الفنان حسام حبيب قلبه للحديث عن علاقته المضطربة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول الخلافات التي جمعتهما والاتهامات التي وُجهت إليه، خاصة فيما يتعلق بسرقة السيارة المرسيدس.

وخلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة" المذاع على قناتي “النهار والمحور”، أكد حسام أنه رفض أي تواصل مع شيرين بعد هذه الاتهامات، حتى لا تتفاقم الأمور بينهما أو يحدث أي تجاوز لفظي من جانبها، قائلًا: "هي قالت إنها مش هتخليني أعرف أمشي في الشارع، بس أنا مريض بيها، مش قادر أبعد، ومش بحب الانفصال، ومرتبط بكل ذكرى ومشاعر وحتى كل خناقة بينا".



وأوضح أنه على مدار علاقتهما كان منشغلًا تمامًا بشيرين، لدرجة أنه لم يهتم بمسيرته الفنية ولم يقدم حفلات أو أغنيات جديدة، لأنه كان يضع كل تركيزه على مساعدتها ودعمها في أزماتها، مشيرًا إلى أن ذلك كان يمثل بالنسبة له قضية شخصية وطموحًا خاصًا، وليس مجرد علاقة عاطفية عابرة.

وأضاف حسام حبيب بنبرة تعكس حجم التضحيات التي قدمها من أجلها: "هي اللي عرضت عليا الجواز.. هو أنا كنت عاوز أتجوز؟ جاتلي وهي خسرانة كل حاجة، حياتها الشخصية كانت في حالة صعبة، وأنا عملت معاها اللي مش بعمله لنفسي، لدرجة إني كنت ممكن أحيي أفراح للناس وأدفع فلوس من جيبي عشان أساعدها".

وأشار إلى أن شيرين لم تكن مستقرة في حياتها المهنية، حيث حاولت التعامل مع العديد من مديري الأعمال، لكنها لم تستمر مع أي منهم لفترة طويلة، مؤكدًا: "جابت 50 مدير أعمال وكلهم مشيوا، مفيش حد كمل معاها، وأنا كنت الوحيد اللي مستحملها وبحاول أحميها وأدعمها بدون مقابل".