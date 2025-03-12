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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي تحت الملاحظة الطبية لبدء تأهيله

ناصر منسي
ناصر منسي
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة ناصر منسي مهاجم الأبيض من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية وكان أخرها مباراة القمة.

 وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تحت المتابعه الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحيه قبل المشاركه في التدريبات الجماعية.

 وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن ناصر منسي يخضع حالياً لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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