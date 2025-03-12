ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 12 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بمقدار 8 قروش على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنكي " التنمية الصناعية، الزارعي المصري"، ثم  50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB،ميد بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنوك "سايب"، ثم 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،HSBC، كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظي الإسلامي، قناة السويس".

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اقل سعر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه