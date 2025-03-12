رامز جلال يسخر من دونجا: "أنت فاكرها بالونة إمام عاشور"

سخر رامز جلال، فى حلقة اليوم من لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، نبيل عماد دونجا، والذى حل ضيفًا في حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر".

علق دونجا على فقرة بلونة الساحر، ليعلق: "بلاش بلالين والنبي"، ليرد رامز ساخر: "أنت فاكرها بالونة إمام عاشور ولا إي".

واضاف رامز جلال قائلا: "جاي في تسلا.. أنت آخر سفرية طلعت في عربية ترحيلات".

وتابع"دخلة استورجي لابس بنطلون سفرجية، الدقن دقن عرباجية والشنب شنب محاسب".

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.