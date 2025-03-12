"الكلب أكل جثة صاحبه".. التحقيق في مصرع أربعيني داخل مسكنه بالسيدة زينب

فتحت نيابة السيدة زينب، التحقيق في واقعة مأساوية شهدتها منطقة السيدة، حيث التهم كلب أجزاء من جسد صاحبه المتوفى منذ عدة أيام داخل شقته، وصرحت النيابة بدفن الأشلاء المتبقيه من جسد المتوفي، عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من معاينة النيابة للجثة، أنه جسد لشخص، يرتدي ملابسه، ممزق الجسد وبها آثار نهش حيواني، نتيجة التهام الكلب الخاص به لجزء منه نتيجة الجوع و تعفن بسبب مرور أيام علي وفاته، كما تبين من معاينة خبراء الادلة الجنائية، عدم وجود آثار اقتحام أو تكسير في الشقه، وتم التحفظ على الكلب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على أشلاء شقيقه داخل شقة يقيم بها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.



وعثر على جثة عامل عمره 41 سنة، متوفى وعلى جسده آثار نهش حيواني، كما وجد الكلب الخاص به جواره وعلى فمه دماء وقطع لحم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وتوفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.



ونقلت أجهزة الأمن الجثمان إلى مشرحة زينهم، ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.