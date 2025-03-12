ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود جهاد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

محمود جهاد
محمود جهاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة محمود جهاد لاعب الوسط، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة كأس مصر. 

شارك محمود جهاد في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الفنية بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع له بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لتجهيزه بالشكل الأمثل، بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية. 

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة حالة اللاعب أثناء المشاركة في التدريبات. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

استاد القاهرة الدولي العضلة الخلفية بطولة كاس مصر تدريبات الفريق الأول مسابقة كأس مصر مواجهة سموحة نادي الزمالك