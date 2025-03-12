الألعاب تتسبب في اشتعال سيارة وتفحمها ببنها

شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من أحد أهالي منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها يدعى أحمد بشكوى بتعرض سيارته للحرق حتى التفحم بسبب قيام أحد جيرانه باللهو بصواريخ رمضان وإلقاء ألعاب نارية وصواريخ تسببت في اشتعال النيران في سيارته وتفحمها.

وأضاف في بلاغه أنه قدم فيديو يرصد قيام أحد الأشخاص بإلقاء صواريخ من بلكونة ولكنه نفى ذلك.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد لأي مناطق مجاورة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر، ولكنه تسبب في تفحم السيارة.