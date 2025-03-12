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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ليل فى دوري الأبطال

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
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يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة حاسمة أمام ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1. المدرب إدين ترزيتش أعلن عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة على ملعب ليل، حيث جاءت كالتالي:

التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: أنتون، شلوتربيك، ريرسون

خط الوسط: جروس، سابيتزر، إيمري تشان (القائد)، براندت

الهجوم: بيير، أديمي، جيراسي

دكة البدلاء:

ماير، ليسيفسكي، كوتو، بنسبايني، أوزكان، رينا، دورانفيل، تشوكوويميكا، سول، فولف، كابر، جيتينز

المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق الألماني، حيث يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة مشواره الأوروبي، في ظل مواجهة خصم قوي مثل ليل الذي يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة.

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