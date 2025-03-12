الجيش السوداني يبسط سيطرته على أماكن استراتيجية في الفاشر

أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، بحسب ما ذكر موقع "شبكة أخبار السودان" اليوم الأربعاء.

وسيطر الجيش السوداني على مواقع إستراتيجية في المدينة عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وقال الإعلام العسكري، إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما مكثفا على الفاشر، مستخدمة ما يزيد عن 50 طائرة بدون طيار (مسيرات) مصحوبة بقصف مدفعي استمر لما يزيد عن 6 ساعات، إلا أن الجيش السوداني تمكن من تدمير 7 مسيرات قبل أن تصل إلى أهدافها، بالإضافة إلى تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من قوات الدعم السريع.