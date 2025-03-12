ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يبسط سيطرته على أماكن استراتيجية في الفاشر

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، بحسب ما ذكر موقع "شبكة أخبار السودان" اليوم الأربعاء.

وسيطر الجيش السوداني على مواقع إستراتيجية في المدينة عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وقال الإعلام العسكري، إن قوات الدعم السريع نفذت هجوما مكثفا على الفاشر، مستخدمة ما يزيد عن 50 طائرة بدون طيار (مسيرات) مصحوبة بقصف مدفعي استمر لما يزيد عن 6 ساعات، إلا أن الجيش السوداني تمكن من تدمير 7 مسيرات قبل أن تصل إلى أهدافها، بالإضافة إلى تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني مدينة الفاشر قوات الدعم السريع مسيرات