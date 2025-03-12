خيرية البشلاوي: تقديم أجزاء جديدة من أى مسلسل استثمار لنجاح الجزء الأول

قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن تقديم جزء جديد من أي مسلسل يأتي بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، ويكون استثمار لنجاح الجزء الأول، ولكن فكرة أن يستمر النجاح من عدمه يكون بعد الانتهاء من عرض الجزء الجديد من المسلسل، وفكرة تقديم أجزاء جديدة من المسلسلات قدمت كثيرا من قبل لمسلسلات حققت الأجزاء الأولى منها النجاح.

وأشارت خيرية البشلاوي خلال حديثها لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان ، ونجحت في جذب الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من تلك المسلسلات، ولكن التقييم الفني للعمل ككل يكون بعد الانتهاء من عرض تلك المسلسلات.

ويشهد موسم رمضان الحالى، تواجد خمسة أعمال درامية يتم تقديم أجزاء جديدة منها بعد نجاح الأجزاء السابقة من تلك المسلسلات، حيث هناك أعمال فنية يتم تقديم جزء ثان منها وهي "أشغال شقة جدا"، "العتاولة 2"، "جودر 2"، كما يتم تقديم الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، والجزء الخامس من مسلسل "المداح".