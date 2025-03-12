وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيزات إفطار المطرية

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل المجتمعي ودعم المبادرات المجتمعية، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية لإفطار المطرية "١٥ رمضان"، يرافقهم اللواء إسماعيل الفار - مساعد أول وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب ، الدكتور عبد الله الباطش- مساعد وزير الشباب و الرياضة لشئون مراكز الشباب وعضو مجلس ادارة الاتحاد ، الدكتور علاء الدين الدسوقي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، وعددا من السادة النواب والشخصيات العامة وشباب المطرية.

وخلال الجولة، استقبل أهالي وشباب منطقة المطرية وزير الشباب والرياضة بممر شرفي، تعبيرًا عن تقديرهم وامتنانهم لدعمه المستمر للمشروعات الشبابية والخدمية بالمنطقة.

وحرص الأهالي على توجيه الشكر للوزير لمساهمته في تطوير مراكز الشباب وتقديم المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع.

و أوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك تعاون بين شباب "١٥ رمضان " بالمطرية واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب وصندوق تحيا مصر لخروج الحدث بالشكل اللائق، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعبر عن روح التكافل والتعاون في المجتمع المصري ويعبر عن أصالة المجتمع وشبابه كصورة مضيئة ورسالة قوية عن تماسك المجتمع المصري .

و أضاف أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مشيدًا بروح التعاون بين الشباب والمتطوعين في تنظيم هذا الحدث.

من جانبه، أشاد محافظ القاهرة بالتحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

الجدير بالذكر أن إفطار المطرية يقام منذ عام ٢٠١٣،

وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.