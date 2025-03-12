عصام زكريا: الرؤية الإبداعية تختلف من عمل فني لآخر

قال الناقد عصام زكريا، إنه لا توجد أي مشكلة في تقديم جزء جديد من أي مسلسل حقق النجاح، ودائما تكون هناك محاولات لاستغلال نجاح أي عمل فني بتقديم أجزاء جديدة منه، وتكون هناك محاولة لتقديم جزء أفضل من الجزء الأول وتطوير العمل الفني وتلافي أخطاء الجزء السابق، أو يكون هناك نوع من الثقة وتقديم جزء أقل من الجزء الأول للمسلسل لعدم وجود أي جديد يتم تقديمه في الجزء التالي، والنتيجة النهائية تختلف من عمل فني لآخر حسب صناع كل عمل، وهناك مسلسلات تم تقديمها علي مدار عدة أجزاء وحققت نجاحا أكبر من الجزء الأول مثل مسلسل "الكبير" ومسلسل "اللعبة"، وهناك أعمال فنية أخرى لم تحقق الأجزاء الجديدة منها نفس نجاح الجزء الأول.

وأضاف عصام زكريا، خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، بالنسبة للأعمال الدرامية التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025، سوف يتضح هل حققت النجاح وأضافت للجزء السابق أم لا، بعد عرض عدة حلقات من تلك المسلسلات ومعرفة رد فعل الجمهور عليها.

وتابع بالنسبة لمسلسل "أشغال شقة جدا" والجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، أعتقد أنه بعد عرض الحلقات الأولى، أن تلك المسلسلات جذبت الجمهور، لأن تلك النوعية من الأعمال الدرامية يكون الجمهور قد تعلق بالشخصيات من الجزء الأول، وأصبحت الشخصيات مألوفة بالنسبة للجمهور، والأهم في تقديم أجزاء جديدة من أي مسلسل هو أن لا تخيب تلك المسلسلات توقعات المشاهدين.

"أشغال شقة جدا"، هو الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، ويشارك بطولته هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.