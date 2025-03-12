الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة».. صور

ترأست الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان في دورته الأولى والمهداة الى الدكتور أشرف زكي.

تشكلت اللجنة العليا في وقت سابق وشملت كل من: الدكتورة غادة جبارة بصفتها، الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بصفته، الدكتور محمود فؤاد صدقي مؤسس ومدير المهرجان، الفنان مايكل رفلة نائب مدير المهرجان، الدكتور ياسر علام رئيس اللجنة العلمية، محمد ابو المجد -امين عام أكاديمية الفنون، عمرو مصطفي رئيس لجنة الشؤون الادارية، الفنانة سماء ابراهيم، الفنان عزوز عادل رئيس لجنة العلاقات العامة، المهندسة سماح نبيل رئيس لجنة التجهيزات، الفنان محمد المنصوري رئيس لجنة التنظيم، الفنانة منى سليمان رئيس لجنة العروض والبرامج، الاعلامي محمد بدر رئيس اللجنة الإعلامية.

ناقش أعضاء اللجنة العديد من النقاط خلال اجتماعهم منها: التأكيد على الفلسفة العامة للمهرجان، تحديد لجان المهرجان ومهامها، اقتراح موعد دائم لإقامة المهرجان بشكل سنوي بالتزامن مع يوم المسرح العالمي في 27 مارس بداية من الدورة الثانية بإذن الله، عرض ما تم التجهيز له في المرحلة السابقة استعدادا للدورة الاولى للمهرجان، ووضع أفكار تدعم وتميز المهرجان بشكل عام.

في بداية الاجتماع دعت دكتورة غادة بالشفاء العاجل للدكتور أشرف زكي، وأعربت عن رغبتها في تقديم دورة مختلفة ومميزة خاصة وان المهرجان خارج من عباءة اكاديمية الفنون وموجه لكل الفنانين في ربوع مصر.

وأضافت غادة أنها تحمست لفكرة المهرجان كونه أشبه بالكرنفال المقدم في أكثر من فضاء خارج حدود المسرح التقليدي للعرض في كل أروقة الأكاديمية المفتوحة وهو ما يمثل سابقة أولى في مجال الفضاءات المتعددة.

من جانبه اقترح دكتور ياسر علام، اصدار ثلاثة كتب وأربع نشرات ذات محتوى علمي هادف، واقامة مجموعة من الامسيات الفكرية الثقافية مصاحبة لعروض المهرجان بأسلوب مختلف لجذب الجمهور من الطلاب والحضور.

فيما اقترحت الفنانة سماء ابراهيم تقديم عروض فن الأداء ( Performance art بيرفورمانس آرت ) وعروض لمسرح الطفل وذلك على هامش فعاليات المهرجان، وإعادة تقديم العروض الفائزة بعد انتهاء المهرجان.

تم ارجاء باقي نقاط ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة للاجتماع الثاني للجنة العليا وكذلك للإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي المزمع عقده للتعريف بالمهرجان.