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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غادة إبراهيم تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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انتهت الفنانة غادة إبراهيم من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وأعربت غادة إبراهيم عن حماسها الكبير للمسلسل، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها لم تجسدها من قبل وتحمل الكثير من المفاجآت، مشيرة إلى أن العمل مليء بالإبداع والرسائل الهادفة التي ستلقى إعجاب المشاهدين في رمضان.

و أوضحت أن المسلسل يمتلك حبكة قوية وأحداثًا مشوقة ستجعل الجمهور مترقبًا لكل حلقة، معربة عن تفاؤلها بنجاح كبير نظرًا للأسماء اللامعة المشاركة في البطولة والقصة الاجتماعية العميقة التي يناقشها.

وتدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري وغادة إبراهيم سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان، غادة إبراهيم، السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين،  محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامى وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.

الفنانة غادة إبراهيم مسلسل نص الشعب اسمه محمد دراما رمضان