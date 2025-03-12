إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات

استعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس فيفا، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندبة 2025 أمام الأهرامات، تقديرا للهوية الحضارية المصرية وكنوع من الدعاية السياحية لمصر .

اصطحب أبو ريدة رئيس فيفا في جولة سريعة بمنطقة الأهرامات، عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للكاف صباح اليوم الأربعاء، حيث التقطا الصور التذكارية ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، وأكد أن الأهرامات هي شغفه الأول.