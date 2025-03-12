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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كاهنان جديدان بإيبارشية ملوي

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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صلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين اليوم القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس شهاد فيلبس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة دير الصعود وموسى النبي في قرية دير البرشا التابعة للإيبارشية باسم القس بيشوي، والشماس جمال نجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد أبسخيرون والقديس الأنبا كاراس في قرية دير أبوحنس التابعة للإيبارشية باسم القس فليمون.
ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس آڤاڤيني بالجبل الغربي في ملوي.

الانبا ديمتريوس الأنبا كاراس القديس مار مرقس الرسول إيبارشية ملوي كنيسة القديس مار مرقس الرسول