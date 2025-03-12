كاهنان جديدان بإيبارشية ملوي

صلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين اليوم القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس شهاد فيلبس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة دير الصعود وموسى النبي في قرية دير البرشا التابعة للإيبارشية باسم القس بيشوي، والشماس جمال نجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد أبسخيرون والقديس الأنبا كاراس في قرية دير أبوحنس التابعة للإيبارشية باسم القس فليمون.

ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس آڤاڤيني بالجبل الغربي في ملوي.