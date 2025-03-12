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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفلين إثر حريق داخل منزل في البدرشين

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي طفلان اليوم مصرعهما، إثر اندلاع حريق داخل منزل في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل في نطاق مركز البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

بالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين، وتم نقل جثمانيهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما جرت السيطرة على الحريق بالكامل وإخماده.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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