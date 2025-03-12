"عينه راحت"...القبض على شاب بسبب ألعاب نارية بالبساتين

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة اليوم القبض على شاب القى صاروخ ألعاب نارية على طفل مما تسبب فى إصابته بانفجار بمقلة العين بالبساتين.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من رئيس مباحث البساتين، بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة طفل أثناء مروره بالمنطقة بسبب صاروخ ناري، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أصيب أثناء لهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة “طالب جامعي”، بالألعاب النارية في المنطقة، وأثناء وجود الطفل بالقرب من الشاب، أطلق صاروخًا أدى إلى إصابته مباشرة في عينه.

على الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.