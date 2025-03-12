"الناتو" يؤكد التزامه باستقرار دول غرب البلقان

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، زيارة إلى البوسنة والهرسك، حيث أكد على التزام الحلف باستقرار دول غرب البلقان.

وذكر بيان صادر عن "الناتو" أن روته التقي في سراييفو، بمسؤولين رفيعي المستوى من البوسنة والهرسك، بما في ذلك الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، وقائد مقر منظمة حلف شمال الأطلسي في سراييفو، والممثل السامي للبوسنة والهرسك، وقائد بعثة قوة الاتحاد الأوروبي.

وأكد روته - خلال زيارته - أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال ملتزمًا التزامًا راسخًا باستقرار هذه المنطقة وبسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية وأمنها".

وأضاف أن "اتفاق دايتون للسلام هو حجر الزاوية للسلام في هذا البلد، ويجب احترامه ودعم مكتب الممثل السامي، وأية أعمال تقوض دايتون أو النظام الدستوري أو المؤسسات الوطنية غير مقبولة، والخطاب التحريضي والأفعال خطيرة، وهي تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار البوسنة والهرسك وأمنها".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا على ضرورة قيام القادة السياسيين في البوسنة والهرسك "بأداء دورهم" و"تحمل المسؤولية" عن تقدم بلدهم واستقراره.

وتابع قائلًا: "هذا ليس عام 1992، والناتو وشركاؤه الدوليين حاضرون ومشاركون في البوسنة والهرسك، ولن يسمحوا بظهور فراغ أمني".

وأكد أن التحالف ملتزم بتعاونه مع البوسنة والهرسك، قائلًا: "لدينا بالفعل شراكة قوية، ونحن على استعداد للبناء على دعم الناتو الطويل الأمد لقوات البوسنة والهرسك المسلحة الموحدة وللإصلاحات الدفاعية والأمنية".

وأكد "الناتو" من جديد التزامه باستقرار غرب البلقان، مضيفًا: "لدينا بالفعل شراكة قوية، ونحن على استعداد للبناء على دعم الناتو الطويل الأمد للقوات المسلحة الموحدة في البوسنة والهرسك وإصلاحات الدفاع والأمن، من خلال مقرنا في سراييفو.

