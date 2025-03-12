ورشة عمل لمراجعة معايير جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة لمياه الشرب

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمأمونية المياه ورشة عمل متخصصة بعنوان:

"وضع ومراجعة معايير الجائزة الداخلية - مأمونية مياه الشرب"، وذلك بحضور الدكتور حازم شرف الدين، استاذ الهندسة وأحد الخبراء المتخصصين في مجالات التميز استكمالًا لجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إطلاق جائزة التميز الداخلي لمأمونية وسلامة مياه الشربهدفت الورشة إلى تحديد المحاور الرئيسية للجائزة، وصياغة الخطوات المنهجية اللازمة لإطلاقها، بما يضمن أن تكون الجائزة أداة فعالة لتحفيز العاملين، ونشر أفضل الممارسات المؤسسية في مجال مأمونية وسلامة مياه الشرب.

تم خلال الورشة مناقشة المعايير الفنية والتشغيلية المقترحة، وآليات التقييم، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى نموذج تقييم متكامل وواقعي يعكس طبيعة العمل داخل الشركات التابعة، ويعزز من كفاءة التشغيل وتحقيق مأمونية المياه.

تأتي هذه الورشة استكمالًا للبرنامج التدريبي الذي نظمته الشركة القابضة بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في إطار نشر ثقافة التميز المؤسسي، وحرصًا من الشركة القابضة على رفع كفاءة العاملين، وتطوير قدراتهم في المجالات الحيوية التي تمس جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إطلاق جائزة التميز الداخلي لمأمونية المياه يأتي في إطار خطة شاملة لتطبيق أعلى معايير الأداء المؤسسي في جميع مجالات العمل، وعلى رأسها ضمان جودة وسلامة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الشركة تولي ملف مأمونية المياه أولوية قصوى في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أوضح الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن إعداد معايير دقيقة وواضحة للجائزة يعكس حرص الشركة على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مع التركيز على دعم الكفاءات البشرية، وإيجاد بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، مما يسهم في تقديم خدمات مياه شرب آمنة وموثوقة للمواطنين.