"سم فئران ووجبة سحور ومشتبه به"... تفاصيل التحقيق في مصرع عاملين بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بتشريح جثة عاملان لقي مصرعهما بعد تناولهم وجبة أثناء السحور داخل مخزن يعملان به بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينة من الطعام لفحصها ،والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، واستدعاء زملاء المتوفيين ومالك المخزن لسؤالهم حول الواقعة.

وكشف التحقيقات الاولية، وتحريات المباحث أن الطعام كان به سم فئران، حيث تبين أن زميل ثالث ، قام برش مبيد للفئران داخل المخزن، ولم ينتبه لوجود الطعام وعندما حضر الشابان تناولا السحور وتوفيا قبل اسعافهم، وقررت النيابة حجزه علي ذمة التحريات.

وتبين من معاينة الجثامين، عدم وجود آثار ضرب أو طعن.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثتين لشابين داخل مخزن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة عاملين أعمارهما 16 و18 سنة، ومقيمين بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين لمشرحة زينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.