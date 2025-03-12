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الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لأول مرة منذ 8 أعوام.. العراق يستعيد 44 أسرة من محتجزي مخيم روج السوري

مخيمات سورية
مخيمات سورية
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 أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أن الحكومة العراقية نجحت في استعادة نحو 44 أسرة من مخيم روج بالحسكة، وهو أحد المخيمات غير الآمنة في شمال وشرق سوريا، والواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل قوات التحالف.

وأوضح التحالف أن الحكومة العراقية استعادت العائلات العراقية من مخيم روج، وهي أول عملية إعادة من مخيم الروج إلى العراق منذ 8 أعوام.

وأوضح أن خطوة الحكومة العراقية هذه تُعد خطوة هامة نحو تحقيق هدفها في إعادة جميع المواطنين العراقيين النازحين من سوريا. 
يشار إلى أن الخطة العراقية الاستراتيجية "العودة إلى الديار" الخاصة باستعادة رعايا دولة العراق المحتجزين في مخيم الهول السوري، وباقي المخيمات، تواجه تعقيدات وتحديات جديدة بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الموجه للمنظمات الإنسانية.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بالعمل على إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.

ويخشى العراق من تعليق الدعم الأمريكي لخطة استعادة المحتجزين وإعادة تأهيلهم، كما تخشى من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا، لأنه سيحدث فراغا وخللا أمنيا يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.

من بيانات التحالف الدولي
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