إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات

استعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس فيفا، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندبة 2025 أمام الأهرامات، تقديرا للهوية الحضارية المصرية وكنوع من الدعاية السياحية لمصر .

واصطحب أبو ريدة رئيس فيفا في جولة سريعة بمنطقة الأهرامات، عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للكاف صباح اليوم الأربعاء، حيث التقطا الصور التذكارية ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، حيث أكد أن الأهرامات هي شغفه الأول.

أبو ريدة يحافظ على عضوية مجلس فيفا

حافظ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت اليوم بأحد فنادق مدينة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رئيس الاتحاد المصري حصل على 35 صوتاً وحل ثانياً في قائمة الفائزين خلف فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي حصل على 49 صوتاً وتصدر قائمة المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا في الانتخابات التي أقيمت لأول مرة بشكل مفتوح ودون النظر للمناطق الجغرافية كما حصل الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي سليمان حسن وابيري على 29 صوتاً وفازا بالمقعدين الثالث والرابع بينما ذهب مقعد المرأة كينزات إبراهيم من جزر القمر.



كان أبو ريدة قد انضم لعضوية الاتحاد الأفريقي عام 2004 ثم الاتحاد الدولي عام 2009 بعد أن نال ثقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها بمدينة لاجوس النيجيرية بعد أن حصد ثلاثة وأربعون صوتاً مقابل 9 فقط لمنافسه التونسي سليم شيبوب’ ثم حافظ على تواجده طوال 17 عاماً متتالية رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على إمبراطورية كرة القدم العالمية بعد رحيل السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الثامن لها.



إلى جانب عضوية مجلس (فيفا) تولى أبو ريدة العديد من المهام الأخرى أبرزها عضوية مشروع الهدف خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 وعضوية اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب خلال نفس الفترة بالإضافة لعضوية اللجنة المنظمة لكأس العالم للكبار ورئاسة لجنة الأمن والملاعب.

الجدير بالذكر أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي حسم انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقي بالتزكية وحافظ على تواجده على رأس الاتحاد للدورة الثانية على التوالي كما ظل عضواً في مجلس (فيفا) ونائباً أول للرئيس.