نقيب الموسيقيين ينفي شطب عضوية سعد الصغير من النقابة

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على شطب عضوية الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة والخروج من محبسه قائلا: إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنه يؤكد أن هناك ضوابط تحكم المهنة، ويجب احترامها.

وأضاف خلال مداخلته مع المذيع سيد على بقناة الحدث اليوم عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل في حياتي إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانوني المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس .

ووعد نقيب الموسيقيين أنه لن يقطع رزق أي إنسان داخل نقابة المهن الموسيقية إلا من يخطئ في حق المهنة والشعب المصري صراحة، وهذه مهنته ووسيلة كسبه، حتى لو أخطأ وعوقب قانونًا، أنا يجب أن أكون رحيمًا، لأن النقابات وجدت لتكون داعمة لأعضائها، وليس ضدهم .

وواصل: كنت دائم التواصل مع أسرة الفنان سعد الصغير خلال مدة أزمته الأخيرة، وأقول له حمد الله على السلامة، وربنا ينفعك لبيتك وأهلك، ويصلح حالك، ويعدل كل ما هو خطأ في حياتنا وحياتك.

ورأى نقيب الموسيقيين أن القانون تقدر تطوعه لما يكون جواك ربنا وإنسانيات عالية، موضحا أن العقوبة القانونية من الممكن أن تتسبب في قطع أرزاق عائلات، لا سيما وأن المطرب خلفه أكثر من 45 عازف، بما يعني قطع مصدر رزق 45 أسرة.

وأكد أن ما صرح به الدكتور محمد عبد الله وكيل ثانى النقابة والمتحدث الرسمي باسمها، لأنه رجل قانون وحاصل علي دكتوراه في القانون ويتحدث طبقاً للمواد القانونية ونحن نراعي جميعا الزملاء الفنانين في معاودة نشاطهم و ممارسة حقوق العمل بالمهنة التي قضي بها سنوات عمرهم .