سعد الصغير بعد الإفراج عنه: أنا مع ربنا.. شاهد

أفرجت الجهات المختصة عن المطرب سعد الصغير مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء مدة حبسة وقضاء عقوبته في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وقال سعد الصغير في أول ظهور له بعد الإفراج عنه: إن فترة حبسة الست أشهر كانت من أفضل الفترات في حياته فقد تعلم فيها الكثير من الأشياء ومنها الصلاة وقراءة القرآن بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي كان يعتقدها قبل السجن.





وأضاف في تصريح خاص لـ البوابة نيوز الفترة الماضية كانت درسا قاسيا تعلم فيها العديد من الأمور الهامة جدا.. موجها الشكر لعائلته وأصدقائه الذين كانوا بجانبه خلال المحنة التي تحولت إلى منحة.

