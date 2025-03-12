تنشيط السياحة تطلق النسخة الثانية من مهرجان دمياط حاجة تانية

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم ، الإجتماع الدورى للهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و النائب وليد التمامى عضو الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة، وأعضاء الهيئة " الدكتور محمد العرابى، و محمد دعدور و محمد أبو يوسف و هيثم الغيطانى " .

رحب " الشهابى " بالاعضاء فى أولى اجتماعات الهيئة بديوان عام المحافظة الجديد ، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها،

وأشار " المحافظ " إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة بصدد تنفيذ مخطط تنموى ، يحقق طفرة سياحية بالمحافظة، ولفت إلى أهمية إعداد حصر بالوحدات الفندقية بالمحافظة، وتقديم برامج مختلفة لتأهيل الوحدات للدخول بالمنظومة الرسمية للسياحة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بها، مما يحقق النهوض بقطاع السياحة

" محافظ دمياط " أكد أنه على التوازى هناك جهود حثيثة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية بمحافظة دمياط وجعلها مقصد لاستضافة البطولات والمعسكرات الرياضية بمنطقة الدلتا ، واشار إلى ان تلك الجهود تهدف بالأساس إلى تحقيق رواجًا سياحيًا واقتصادياً وتجارياً بالمحافظة .

وناقش " الشهابى " آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وأكد أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة و مدينة رأس البر، لاستقبال الزائرين وتوفير كافة الخدمات ، كما بحث استعدادات المحافظة للعيد القومى فى ٨ مايو ، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لاقامة احتفاليات و أنشطة مختلفة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وطالب بوضع مقترحات لبرامج تلك الفاعليات ، كما طالب بضرورة المشاركة فى رسم الملامح الرئيسية لاطلاق النسخة الثانية لمهرجان دمياط، بعد النجاح الذى حققته الدورة الأولى،

ولفت إلى أن المهرجان يهدف إلى تحقيق رواجًا للمحافظة على كافة المستويات، وأكد أن المحافظة تهتم اهتمام بالغ بمشاركة كافة الجهات ، لإعداد خطة المهرجان و تحقيق المستهدفات من اطلاقه .

وقال " محافظ دمياط " سيتم دراسة كافة المقترحات للوصول إلى أفضل رؤى العمل وتنفيذها مما يساهم فى دعم رؤية المحافظة لتحقيق التنمية السياحية والمستدامة بالمحافظة