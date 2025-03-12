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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد توزيع 3200 كرتونة مواد غذائية للعاملين

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يشهد توزيع 3200 كرتونة مواد غذائية
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شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، توزيع 3200 كرتونة مواد غذائية للعاملين بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة صندوق "تحيا مصر" لتوزيع السلع الأساسية بمناسبة شهر رمضان المبارك ، تحت شعار " أبواب الخير" لتوزيع 2.5 مليون كرتونة على مستوى الجمهورية .

تم التوزيع بمدرج كلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من العاملين ، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والمساعدة للعاملين بها، وإدخال الفرحه والسرور عليهم خلال الشهر الفضيل.

وأوضح فرحات، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين جامعة المنيا وصندوق تحيا مصر، وطبقاََ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين في الجامعة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وخلق بيئة جامعية أكثر تكافلًا، منوهاً أن الجامعة تحرص على تعزيز الروابط الإنسانية والإجتماعية ، خاصة في مثل هذه المناسبات والمبادرات التي تعكس روح التكافل الاجتماعي التي يتبناها المجتمع المصري في شهر رمضان المبارك.

من جانبهم، عبّر العاملون بالجامعة عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن تلك المبادرات تُظهر حرص القيادة الجامعية على توفير الدعم لهم في كافة جوانب حياتهم.

أشرف على تنظيم الفاعلية وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد مدير ادارة الاسر والاتحادات ،وشريف على مدير إدارة شئون المقر.

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