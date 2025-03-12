محافظ الشرقية يشهد استلام وتسلم 5000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات إستلام وتسلم 5000 شنطة مواد غذائية مُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، و أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة الإحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر إحتياجا ليحيوا حياة كريمة ، مؤكداً إستمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد بدور وزارة الأوقاف والحكومة في توفير اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز خلال شهر رمضان المبارك وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لمبادرتي بداية وحياة كريمة التي أطلقهما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

من جانبه أشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاطعام " يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيرا الي أنه من المقرر اليوم تسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية عدد 5000 كرتونه مواد غذائية لتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية وكذلك تسليم 850 كجم لحوم للمجلس القومي للمرأة لإعداد وجبات غذائية وتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

بينما أوضح احمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها ويتم مراعاه البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه .