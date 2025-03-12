ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح المعرض الطلابي "هي واللون" بتربية نوعية الفيوم

خلال افتتاح المعرض
خلال افتتاح المعرض الطلابي "هي واللون"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور شريف محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المعرض الطلابي "هي واللون" اليوم الأربعاء، بقاعة الثورة بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

 

حضر الافتتاح الدكتور هاني عبدالبديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والمهندسة فاطمة محمد، المشرف على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية والطلاب.

 

أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي حرصه على حضور المعارض الفنية التي تنظمها الكلية، لدعم جهود أبنائها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب لأنهم أصحاب مواهب حقيقية ورؤى متميزة.


وأشار الدكتور شريف العطار الى أن هذه المعارض تعد فرصة لتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية؛ الأمر الذي تضعة إدارة الجامعة على رأس أولوياتها.

 

من جانبه أوضح الدكتور هاني عبد البديع، أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية وتنمية المواهب الفنية لطلابها، وأشار إلى أن المعرض يتميز بتنوع اللوحات الفنية التي نفذها الطلاب.

2bbd26c8-7527-45c0-9893-3048abb602cd
2bbd26c8-7527-45c0-9893-3048abb602cd
3bf9c112-3ac4-4b99-8768-f6007c8f51b3
3bf9c112-3ac4-4b99-8768-f6007c8f51b3
7cf9bb54-b50c-4abd-bcd3-742b1ffb874a
7cf9bb54-b50c-4abd-bcd3-742b1ffb874a
20f2afd1-3869-4aad-b63c-79576af2bbcf
20f2afd1-3869-4aad-b63c-79576af2bbcf
04068425-a2d9-4030-9e90-fa13980a16be
04068425-a2d9-4030-9e90-fa13980a16be
aaeb8660-e2bd-44c4-a812-28c7477a75cc
aaeb8660-e2bd-44c4-a812-28c7477a75cc
الفيوم جامعة الفيوم معرض افتتاح معرض طلابى كلية التربية كلية التربية النوعية بالفيوم معرض طلابى هى واللون