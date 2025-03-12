افتتاح المعرض الطلابي "هي واللون" بتربية نوعية الفيوم

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه الدكتور شريف محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المعرض الطلابي "هي واللون" اليوم الأربعاء، بقاعة الثورة بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

حضر الافتتاح الدكتور هاني عبدالبديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والمهندسة فاطمة محمد، المشرف على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية والطلاب.

أكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي حرصه على حضور المعارض الفنية التي تنظمها الكلية، لدعم جهود أبنائها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب لأنهم أصحاب مواهب حقيقية ورؤى متميزة.



وأشار الدكتور شريف العطار الى أن هذه المعارض تعد فرصة لتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية؛ الأمر الذي تضعة إدارة الجامعة على رأس أولوياتها.

من جانبه أوضح الدكتور هاني عبد البديع، أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية وتنمية المواهب الفنية لطلابها، وأشار إلى أن المعرض يتميز بتنوع اللوحات الفنية التي نفذها الطلاب.

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