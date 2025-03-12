تسليم مستشفى الغالي ليكون المستشفى الجامعي في محافظة دمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، تسليم مبنى مستشفى "الغالي" بمنطقة الشعراء الى شركة التبارك للبناء والتشييد لتنفيذ أعمال تأهيله ليصبح مستشفى جامعى ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعدد من عمداء الكليات و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و المهندس على الغالى والحاج محمد الغالى -المتبرعين بالمبنى-.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة المبنى واطلعا على الرؤية الخاصة بتأهيل المبنى وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، حيث ستضم ٧ مراكز طبية متخصصة " علاج طبيعى ، قسطرة قلب ، أمراض الخصوبة ، مسالك بولية ، أمراض الصدر ، الباطنة وأمراض الكلى " ، وسيتم التنفيذ لمدة عام. هنأ " المحافظ " جامعة دمياط " على هذا المشروع الضخم الذى سيصبح مجمع طبى على أعلى مستوى وسيصبح إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

كما تقدم " محافظ دمياط " و" رئيس الجامعة " بالشكر الجزيل إلى عائلة الغالى على هذا المساهمة الكبيرة لاقامة المستشفى.

ومن جانبه تقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر واللامحدود للجامعة ، معربًا عن تقديره الشديد لدوره الداعم لكافة أنشطة ومبادرات ومشروعات الجانبين.

دشن الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط ، اليوم مبادرة العناية بصحة الفم والأسنان "صحتك من صحة أسنانك" ، والتي تهدف إلى تقديم كشف طبي مجاني على الفم والأسنان لطلاب الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي بأهمية الصحة العامة وربطها بالعناية بصحة الفم والأسنان.

أُطلقت المبادرة تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنفيذها في عيادة الأسنان المُجهزة حديثًا بكلية التربية ، وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى فحص آلاف الطلاب والطالبات من مختلف الكليات، مع تقديم إرشادات وقائية وعلاجية للحالات التي تتطلب متابعة.