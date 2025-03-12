استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اجتماع تنفيذي مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق؛ بحضور الدكتور ناصر هاشم المكتب الفني بمجلس الوزراء وممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ومكتب دار الهندسة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف الحالي للمراكز المدرجة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و تنسيقات مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي للمراكز المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية وهم " ٨٣ " قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين " بهدف الإرتقاء بمستوي حياة المواطنين في الريف،وجاء أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



وجه نائب المحافظ في بداية الاجتماع الشكر للقوات المسلحة بأجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى انجاز تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف تشهد انطلاقه غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية بصورة مماثله لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى مؤكدا بأنه تم الانتهاء من توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها في شتي القطاعات وتم إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمشروعات وذلك في إطار التجهيزات التي تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية في ذلك الشأن لتدشين المرحلة الثانية وتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هدف الاجتماع هو رسم الملامح الرئيسية للمرحلة الثانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتلافي حدوث أي معوقات، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال خطة محددة تشارك بها كافة الجهات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الرامية نحو تنمية الريف المصري وخدمة المواطنين.