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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يناقش تنفيذ محاور مرورية جديدة لفك التكدسات بالمدينة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم اليوم، اجتماعًا لمتابعة مقترحات تنفيذ محاور مرورية جديدة بالطرق الرئيسية والميادين الحيوية، لتيسير حركة المركبات والمشاة وتقليل التكدس المروري.

 

حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب المهندسين، وخالد فراج رئيس مركز الفيوم، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالتخطيط العمراني، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، وممثلو الجهات المعنية.

 

ناقش المحافظ تنفيذ 3 محاور مرورية تشمل ميدان المسلة، ومحور دار الرماد الجديد، وتنظيم السير بشارعي دار الرماد ورفعت عزمي، من خلال تعديلات مرورية، وفتح دورانات جديدة، وخطوط سير بديلة.

 

وجه المحافظ بإعداد دراسة مستفيضة تشمل تعديلات المسارات وخطة تنفيذ واضحة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين الحركة المرورية بعيدًا عن العشوائية. كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لدراسة المقترحات وفق أسس علمية، وإعداد تقرير تفصيلي حول الحلول القابلة للتنفيذ.

 

 

 

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