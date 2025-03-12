بيطري الفيوم: تحصين 98022 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر فبراير الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 12589 كيلو جرام من اللحوم والدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3896 حيواناً، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 981 حيواناً، وتسجيل وترقيم عدد 2843 حيواناً، واستخراج عدد 7718بطاقة حيواناً.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وبلغ إجمالي رؤوس الماشية التي تم تحصينها 98022 حيواناً، بواقع تحصين 161 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومثلها ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 97700 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 28037 رأس ماشية ضد جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات وحمى الثلاث أيام، بواقع تحصين 26151 من الأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن، وتحصين 276 من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين عدد 1610 من رؤوس الماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 24240 طائراً، وتحصين عدد 87954 طائراً أخرى، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 230 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، بجانب تنظيم عدد 3 قوافل بيطرية مجانية، إحداهم بقرية تلات بمركز الفيوم، بالتنسيق مع جامعة الفيوم، وأخرى بقرية الروبيات بمركز طامية، بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث، والثالثة بقرية بحر أبو المير بمركز إطسا، بالتنسيق مع جامعة الفيوم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 2 طن و834 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 2253 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 14820طائراً.

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