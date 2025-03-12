تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مدرسة التربية الفكرية بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

محافظ أسوان يتفقد مدرسة التربية الفكرية بقرية الكاجوج بكوم أمبو

وأثناء تفقده لمكونات المشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، ومحمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، وطه حسين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء من توفير التجهيزات والمستلزمات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية خلال أسبوع ليتم تشغيلها ودخولها الخدمة حيث أنه تم نهو الأعمال الإنشائية الجديدة بالكامل للمدرسة التى تقع على مساحة 2500 م2 ، ومكونة من 3 أدوار ، وتضم 49 حجرة وقاعة من بينهم 16 فصل دراسى .

ولفت محافظ أسوان إلى أهمية التنسيق والتكامل بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الجاهزية للمدرسة لما ستحققه من تخفيف المعاناة عن كاهل 71 طالب وطالبة ، وأيضاً أولياء أمورهم ، وتحقيق الإستقرار التعليمى لهم عقب نقلهم من مدرسة الشهيد خالد عبد النبى الإبتدائية المتواجدين بها حالياً .

محافظ أسوان يوجه للإسراع بتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بالكاجوج

وفي نفس السياق تفقد محافظ أسوان فى جولة مفاجئة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها لخدمة أهالى القرية بإجمالى أطوال 28 كم شبكات إنحدار .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بالإسراع بتشغيل المحطة ، وخاصة بعد أن تم إستلام خط الطرد بقطر 400 مللى G.R.P .

لافتاً بأن يتوازى مع ذلك التأكد من كفاءة الأعمال المنفذة المدنية والكهروميكانيكية لتقوم شركة مياه الشرب بأعمال التشغيل للمحطة بالشكل المطلوب .

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