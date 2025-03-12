جولة لمستشاري رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة لمتابعة تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة

قام اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، و الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بجولة تفقدية لبحث الإستعدادات النهائية والتنسيق لتلافى أية ملاحظات أو معوقات بأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تمهيدا للإفتتاح التجريبى لأعمال التطوير.

خلال الجولة نقل اللواء خالد فودة تحيات رئيس الجمهورية للحضور من المسؤلين والقائمين على الأعمال وحرص على تحقيق أقصى إستفادة من أعمال التطوير لتحقيق نقلة نوعية لمنطقة أهرامات الجيزة وتحويلها لمنطقة جذب سياحى مستدام.

وبحث مستشار رئيس الجمهورية مع الحضور خطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة و الأدوار والمهام الخاصة بكل منها، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف الجهود والمتابعة الدورية ميدانيا لسرعة إنتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها.

من جانبه أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف أعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير ، وإستعرض نتائج الأعمال بالمحاور والطرق المؤدية لمزارات المنطقة والتى تضمنت محورى المريوطية والمنصورية والطريق السياحى وطريق الفيوم وتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائرى القوس الشمالى والجنوبى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ورفع كفاءة طريق كفر الجبل ومشروعات الإسطبلات الحضارية.

وأكد محافظ الجيزة إنتظام أعمال رفع كفاءة المبانى والمنشأت الخاصة بالتنسيق مع الجهات المسئولة موجها نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإنتهاء من القطاعات المتبقية إستعدادا للتشغيل التجريبى والتنسيق مع رئيس حى الهرم لتلبية متطلبات الشركة القائمة على أعمال تطوير المنطقة الأثرية والخاصة بإعداد الكشوفات الخاصة بتسكين المناطق التجارية والإستثمارية والتنبيه على عدد من المنشأت الخاصة المحيطة بالمنطقة الأثرية بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الخاصة بها مع الإلتزام بالتناسق مع أعمال تطوير المنطقة الأثرية.

كما حرص الحضور على خوض تجربة شاملة للمسارات المقترحة للرحلات الخاصة بالأفواج السياحية والزائرين للمنطقة الأثرية تضمنت المدخل المستجدث للمنطقة الأثرية والإستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والإستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

وإستمع الحضور لشرح من مسئول الشركة المنفذة للأعمال حول مراحل العمل ونسب الإنتهاء والبرامج الزمنية الموضوعة للجوالات وخطوط السير الخاصة بها.

رافق الحضور خلال الجولة مسئولي وزارات السياحة والآثار، والتخطيط والداخلية والتنمية المحلية والنقل والشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية بالأهرامات بجانب الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم و عزة وهدان مدير إدارة السياحة بالجيزة.