بعد الإنسحاب من القمة.. إلغاء معسكر الأهلي وراحة من التدريبات

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره الذي استمر لمدة 3 أيام قبل مباراة القمة 130 ضد الزمالك التي كان مقرراً لها مساء أمس في الجولة الأولي من منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وأبلغ محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي لاعبي الفريق اليوم الأربعاء بانتهاء المعسكر الذي أقيم استعدادا لمباراة الزمالك.

وسمح الجهاز الفني للأهلي للاعبين بالعودة إلى منازلهم بعد عدم إقامة مباراة القمة ضد الزمالك.

ومنح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات الجماعية

الأهلي يرفض خوض مباراة القمة



ورفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك اعتراضا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري مما أدى لانسحابه من المباراة التي حضرها فريق الزمالك وطاقم التحكيم في الملعب.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي و إنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.