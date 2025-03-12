سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بملفات التصالح خلال زيارته لمركزي ناصر والواسطى

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، مركزي الواسطى وناصر، لمتابعة الجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة العمل الإداري والخدمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام الأداء في ملفات التصالح ومعدلات الإنجاز.

وخلال الجولة تفقد السكرتير العام المراكز التكنولوجية، واطلع على تقارير الأداء ومعدلات الإنجاز في ملفات التصالح، وكذا الإجراءات المتخذة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في هذا الملف الحيوي، كما التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بتلك المراكز التكنولوجية، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على إزالة أي معوقات وتقديم الحلول الفعالة لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق رضا المواطنين.

رافق السكرتير العام خلال جولته حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى، وشوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومن ديوان عام المحافظة: مها أبو بكر مدير قسم التراخيص، وداليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، وأشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى عدد من المختصين من المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية.