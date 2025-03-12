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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئين يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لأمم أفريقيا

الكاس
الكاس
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يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكرًا مغلقًا بداية من غدًا الخميس بمركز المنتخبات الوطنية، وحتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

و يفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

 

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