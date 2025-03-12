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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فوزي لقجع يفوز بعضوية تنفيذية الفيفا للمرة الثانية

لقجع
لقجع
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تمكن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق أغلبية كبيرة من الأصوات خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي انعقدت في القاهرة.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية بين 13 مرشحًا على 6 مقاعد، وفقًا للنظام الجديد الذي ألغى التقسيم الجغرافي التقليدي للاتحاد الإفريقي، مما أتاح عملية تصويت أكثر شمولية و انفتاحًا.

وتصدر لقجع قائمة الفائزين بحصوله على 49 صوتًا، متفوقًا على المصري هاني أبو ريدة و النيجري دجبريل هيما حاميد و اللذين حصلا على 35 صوتًا لكل منهما، بينما نال كل من الموريتاني أحمد ولد يحيى وسليمان وبيري 29 صوتًا.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها لقجع عضوية المكتب التنفيذي للفيفا، حيث سبق له أن فاز بالعضوية في 12 مارس 2021، ومنذ ذلك الحين شغل مناصب بارزة في لجان الحكامة والمراجعة التابعة للفيفا.


ويُعتبر لقجع من أبرز الشخصيات الرياضية في إفريقيا والعالم، وله دور فاعل في تطوير كرة القدم على المستويين القاري والدولي.

فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القد بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم عضوية المكتب التنفيذي للفيفا