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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

في نهار رمضان.. أب يهتك عرض ابنته القاصر والأم تكشف المأساة

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر النيابة المختصة، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 17 عامًا داخل منزله في منطقة المطرية، وذلك في نهار رمضان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول فتاة برفقة والدتها، وعلى جسدها آثار تعدٍ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وبسؤالها، أفادت بأن والدها اعتدى عليها وهتك عرضها داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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