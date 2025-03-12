ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعتزم إضافة النحاس إلى قائمة الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 25%

ترامب
ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إضافة النحاس إلى قائمة الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بنسبة 25%. 

وأضاف لوتنيك -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء: "لا شيء سيوقف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم حتى تمتلك واشنطن صناعة قوية".

ودخل القرار الأمريكي بإضافة رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، حيز التنفيذ اليوم /الأربعاء/، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف الصادرات الأمريكية، ردا على التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

 

ترامب النحاس الولايات المتحدة