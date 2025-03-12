ترامب يعتزم إضافة النحاس إلى قائمة الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 25%

الأربعاء 12/مارس/2025 - 04:49 م

قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إضافة النحاس إلى قائمة الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بنسبة 25%.

وأضاف لوتنيك -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء: "لا شيء سيوقف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم حتى تمتلك واشنطن صناعة قوية".

ودخل القرار الأمريكي بإضافة رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، حيز التنفيذ اليوم /الأربعاء/، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف الصادرات الأمريكية، ردا على التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.