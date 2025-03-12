الحزب المؤيد لاستقلال جرينلاند يفوز بأغلبية في البرلمان.. وسط سعي ترامب للسيطرة على الجزيرة

سلّطت مجلة "تايم" الأمريكية الضوء على فوز الحزب الديمقراطي (يمين الوسط) المؤيد للاستقلال عن جرينلاند بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أُجريَت أمس /الثلاثاء/، مشيرة إلى أن تلك النتيجة غير المتوقعة تأتي في ظل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة السيطرة على الجزيرة، الغنية بالمعادن الاستراتيجية.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، يسعى كل من الحزب الديمقراطي وحزب (ناليراك)- "نقطة التوجيه"- الذي حصل على المركز الثاني، إلى الاستقلال عن الدنمارك، بيد أنهما يختلفان حول وتيرة التغيير.

ووفقا للتقرير، يشير فوز الحزب الديمقراطي على الأحزاب الأخرى، التي حكمت الإقليم على مدار سنوات، إلى أن الكثيرين في جرينلاند يهتمون بالقدر نفسه بالرعاية الصحية والتعليم والتراث الثقافي وسياسيات اجتماعية أخرى.

ونقلت المجلة عن زعيم الحزب الديمقراطي، جينز فريدريك نيلسن، قوله: "أعتقد أن هذه نتيجة تاريخية في التاريخ السياسي لجرينلاند".

وأشار نيلسن إلى أن حزبه سيتواصل مع جميع الأحزاب الأخرى للتفاوض على المسار السياسي المستقبلي لجرينلاند، مؤكدًا أن جرينلاند تحتاج للوقوف معا "في وقت يشهد اهتماما كبيرا من الخارج".

ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، أعلن بشكل صريح عن رغبته في جعل جرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة، مبررًا ذلك بأنها تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

وأكد أن بلاده مستعدة للاستثمار بمليارات الدولارات في الجزيرة، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مستقبل العلاقات بين جرينلاند والدنمارك من جهة، وبين جرينلاند وواشنطن من جهة أخرى.

