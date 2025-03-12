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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بكوم أمبو

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بطب أسرة الكاجوج بكوم أمبو
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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم جولاته التفقدية للاطمئنان على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين داخل وحدة طب أسرة الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، والتابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تأتى فيها محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية بوحدة طب أسرة الكاجوج بكوم أمبو  

وأثناء تفقده لمكونات الوحدة الصحية بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة ، وطه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، والدكتورة سمر فتح الله مدير الوحدة ، أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية عن جودة الخدمات المقدمة لهم .

إهتمام أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة

وأكد محافظ أسوان على إهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن وحدة طب أسرة الكاجوج تساهم في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أيدى 33 من فريق الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين والإداريين ، وذلك في تخصصات طب الأسرة والأسنان والإستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والتطعيمات لـ 21 ألف و 987 نسمة .

ووصل عدد الملفات العائلية التى تم تسجيلها للمواطنين إلى 4662 ملف ، وعدد الملفات الفردية وصل إلى 18 ألف و 289 ملف ، والفحص الشامل يضم 533 ملف ، وتضم الوحدة أيضاً صيدلية ومعامل تحاليل .

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