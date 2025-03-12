وكيل تعليم المنيا يواصل جولاته الميدانية المفاجئة في المدارس لمتابعة الحالة التعليمية

تفقد صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا انتظام سير العملية التعليمية بمتابعة عددا من مدارس إدارتي دير مواس وملوي التعليمية، للوقوف على انضباط سير الدارسة خلال شهر رمضان.

تضمنت جولة المتابعة تفقد مدارس إدارة دير مواس التعليمية، مدرسة عزب التل الابتدائية، مدرسة عزب التل الاعدادية، مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، مدرسة منشية خزام الابتدائية.

وزار مدارس إدارة ملوي التعليمية، وهي مدرسة الشهيد جندى مجند وليد أبو حسيبة سيد الابتدائية، ومدرسة الرسمية لغات بقرية جاد الله، ومدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الفصول الدراسية، وقاعات الأطفال، والمكتبة والمعامل، كما تضمنت الجولة الوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات التلاميذ و متابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

واطمأن على انتظام الدراسة داخل الفصول وتحديث قوائم الفصول واعداد الجدول المدرسي

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا علي مناقشة واختبار التلاميذ والطلاب فيما تم دراسته من المقررات الدراسية ، وحث الطلاب والطالبات علي عدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي .

وفي ختام زيارته الميدانية شدد علي متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة والاختبار الشهري لشهر مارس كما أثنى على حضور الطلاب موجها الشكر لإدارة بعض المدارس على جعل المدارس مصدر جذب للتلاميذ والطلاب وحثهم على الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك .

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