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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا

مارك روبيو
مارك روبيو
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 أكد وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى رادع كافي ضد أي هجمات مستقبلية وبلاده تعمل على ذلك الأمر.

 وقال وزير الخارجية الأمريكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن "رد فعل روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير معلوم"، داعيا الجانب الروسي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل فوري، لافتا إلى أن واشنطن ستتواصل مع روسيا بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر "روبيو" أن دفاع أوكرانيا عن نفسها يجب أن يكون جزءا من أي نقاش، وأن كييف تريد ضمانات أمنية على المدى الطويل، كما أنها تريد إعادة جميع الأطفال الأسرى في الحرب..
 

روبيو أوكرانيا كييف روسيا