على هامش مشاركتها فى الدورة 69 .. أمل عمار تلتقي وزيرة المرأة والأسرة بماليزيا

إلتقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، نانسي شكرى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا، على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، واستعراض جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمت الإشارة الى البرامج والأنشطة والمعارض التى يشارك فيه المجلس محليا ودوليا، والعلامة التجارية التى تم تدشنيها بإسم "المصرية" التى تعرض منتجات السيدات اللاتى دربهن المجلس، والإشارة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما تمت الاشارة إلى دعم المجلس للسيدات صاحبات المشروعات وتوفير التدريبات لمساعدتهن على تطوير مهاراتهن الشخصية.



كما تناول اللقاء استعراض جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا في مجالات مناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والتشريعات لحماية المرأة وأنشطة التمكين الاقتصادي ، علاوة على الإشارة الى اطلاق خطة العمل الوطنية لتنمية المرأة.

