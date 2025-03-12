محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل في ملف التصالح ويوجه بالتيسير على المواطنين

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سمسطا، لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفق القانون 187لسنة 2023 ، وذلك بحضور: النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ،مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا،، ونواب رئيس المدينة

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين ، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.

وكلف المحافظ باستمرار متابعة تنفيذ الإجراءات ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء ،مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة وتنظيم الدخول والخروج ، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين، لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز للاطمئنان على انتظام ومستوى الخدمات المُقدمة ،مستفسراً من رئيس المدينة ومسؤولى المركز عن بعض المتطلبات اللازمة لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية والجماهيرية التي يقدمها المركز .