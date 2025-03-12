لتقديم خدمة مميزة للجمهور.. رئيس مدينة المنيا بتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى| صور

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة المنيا، انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان” ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم

ووجه رئيس المركز بضرورة تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات على الجمهور وبالأخص مساعدة كبار السن وذوى الهمم كما تابع مع مدير المركز التكنولوجى الخطة الجديدة للعمل بالمركز وآلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مؤكدٱ تقديم خدمات مميزة للجمهور وأيضٱ السرعة والدقة فى تنفيذ هذا الملف الحيوى والهام للجمهور

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