وجبة سحور مسممة تنهي حياة عاملين في منشأة ناصر

لقي عاملان مصرعهما بعد تناولهم طعام السحور داخل مخزن يعملان به بمنطقة الدقيقة بمنشأة ناصر، وتبين أن الطعام به سم فئران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثتين لشابين داخل مخزن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة عاملين أعمارهما 16 و18 سنة، ومقيمين بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثتين لمشرحة زينهم.

وبعمل التحريات تبين أن زميل ثالث عمره 15 سنة، قام برش مبيد للفئران داخل المخزن، ولم ينتبه لوجود الطعام وعندما حضر الشابان تناولا السحور وتوفيا فى الحال.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.